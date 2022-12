Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au intrat cu forța in casa unei femei din Hunedoara, au imobilizat-o și au amenințat-o sa le dea rețeta de mici pe care o folosea in afacerea sa cu mezeluri. Hoții au furat din casa femeii și o suma mare de bani. Totul s-a petrecut in localitatea Peștișul Mare, din Hunedoara, acolo unde…

- Un caz cu amanunte inspaimantatoare, desprins parca dintr-un scenariu de film cu raufacatori, a fost instrumentat de catre polițiștii hunedoreni. Doi barbați au fost reținuți, dupa o ancheta inceputa in septembrie, cand o femeie și cei doi nepoți ai sai au trecut prin momente de coșmar, in propria casa,…

- Dan Negru este uluit de caștigurile fabuloase, de ordinul zecilor de mii de euro, ale vloggerilor de top din Romania. De doi ani, și el a devenit activ in mediul online. Cel care l-a invațat secretele succesului este chiar amicul lui, Dorian Popa, expert in domeniu, cu venituri lunare de 40.000 de euro.…

- Trei catune ale comunei Batrana din Hunedoara nu au electricitate, iar drumul este aproape inaccesibil. In loc de curent electric, oamenii s-au trezit cu fibra optica, iar zona va fi traversata de piste de biciclete.

- Inspectorii RAR Timiș au facut o descoperire șocanta cand proprietarul unui microbuz cumparat din Austria s-a prezentat la Registrul Auto Roman pentru inspecția tehnica in vederea inmatricularii in Romania.