Stiri pe aceeasi tema

- Au comandat o casuța de 35 de metri patrați și s-au trezit cu o magazie din lemn, neterminata și facuta in bataie de joc. Este pațania unei familii de romani, stabilita in Germania. Doar pentru materiale a platit un avans de 22.000 de euro.

- La data de 15 mai a.c., politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, in colaborare cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta ndash; Serviciul Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- 33.000 de mici investitori au fost inșelați de o grupare infractionala prin metoda „investment fraud”. Practic, hoții atrageau fonduri prin asistenta telefonica pentru investitii in platforme online fictive, cu promisiunea unor castiguri substantiale, prejudiciul fiind de 89 milioane. DIICOT a intrat…

- Turiștii romani au inregistrat peste un milion de innoptari in anul 2022, depașind astfel cu aproape 6% nivelul inregistrat in anul 2019, cel mai bun an turistic pentru perioada pre-pandemica.

- Piloții romani de F-16 au avut intr-o luna cel puțin 10 misiuni reale de interceptare a avioanelor militare rusești deasupra Marii Baltice. Declarația ii aparține unui colonel de la Comandamentul Aerian al NATO din Germania.

- Criza alimentelor incepe sa-și faca simțita tot mai acut prezența in rafturile marilor retaileri, precum Lidl, Kaufland sau Carrefour. Presa de specialitate vorbește despre faptul ca vor ramane in curand unele rafturi goale și ca un razboi amenința mai multe produse populare in același timp. Anunțul…

- Prima oara au intrat in casa unei pensionare. Cum nu au gasit nimic de valoare, cei doi hoți s-au hotarat sa sparga și casa vecina.Nici acolo nu au avut noroc, ba mai mult, au fost surprinși și de camerele de supraveghere. Poliția a deschis o ancheta și ii cauta acum pe faptași. Daca vor fi identificați,…

- Slovacia a predat Ucrainei toate cele 13 avioane de vanatoare MiG-29 pe care le promisese, informeaza Ministerul slovac al Apararii citat de Sky News. In luna martie, Slovacia s-a alaturat Poloniei și a promis avioanele pentru a ajuta Ucraina in lupta cu Rusia, iar primele patru avioane au fost livrate…