O bătrână din Brașov a dormit cu fiul mort în casă, timp de două săptămâni: ”Ce face Costel? Spunea că e în pat” O batrana din Brașov a dormit cu fiul mort in casa, timp de doua saptamani. Vecinii spun ca femeia le transmitea ca barbatul e in pat, atunci cand intrebau unde a disparut. ”Am intrebat ce face Costel și a spus ca e in pat”, rememoreaza un vecin. Femeia in varsta de 92 de ani locuiește in cartierul brașovean Șchei. O batrana din Brașov a dormit cu fiul mort in casa Conform polițiștilor, femeia a locuit timp de doua saptamani in casa cu cadavrul fiului sau in varsta de 60 de ani, cazul fiind preluat de criminaliști care vor sa afle cum a murit barbatul, mai ales ca decesul acestuia e tratat drept… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

