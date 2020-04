Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Botoșani a fost prinsa cand a ieșit cu rața la plimbare, in jurul blocului. „Nu a fost amendata...pe bunicuța, colegii o cunosc de cand rațușca era doar un bobocel!”, scrie Poliția pe Facebook.„Nu a fost amendata...pe bunicuța, colegii o cunosc de cand rațușca era doar un bobocel!”…

- Imagini inediteau fost surprinse in municipiul Botoșani, o batrana a fost filmata in timp ceiși plimba rața pe strada. Femeia spune ca are pasarea de mult timp in grija șiobișnuia sa o scoata la plimbare și inainte de epidemia de coronavirus.Batrana iși plimba rața, pe care o crește in propriul apartament,…

- Un agent a lasat un tanar fara permis si certificatul de inmatriculare, dupa ce acesta i-a aratat documentele pe geam, asa cum recomanda chiar Politia Romana pe pagina de Facebook. Totul s-a intamplat marti in localitatea Bughea de Jos, din judetul Arges.Oprit de un politist pentru a i se verifica declaratia…

- O batrana din Brașov, izolata in casa și ramasa fara mancare sau bani, a cerut ajutor, in aceasta seara, unei femei pe care a observat-o pe strada, in fața blocului in care locuiește.Femeia a povestit, intr-o postare pe Facebook, momentul dureros in care batrana i-a cerut o paine cu promisiunea…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania a intrat in procedura de deficit excesiv, mentionand ca guvernarile PSD nu au tinut cont de avertismetele Comisiei Europene. In replica, PSD il acuza pe ministrul liberal ca a facut "cheltuieli bugetare nejustificate". "Culmea tupeului!…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat ca vrea sa reorganizeze institutia, iar seful Politiei Romane le-a cerut subalternilor sa propuna schimbari pana maine. Sindicalistii se plang ca timpul e prea scurt pentru a veni cu idei revolutionare. Ministrul de Interne le transmite, insa, ca discutiile…

- Reprezentanții unei asociații care se ocupa cu salvarea animalelor abandonate au postat, sambata, pe Facebook imagini și informații despre un incident care a avut loc pe un drum din județul Maramureș, unde, sub ochii tuturor celor aflați in trafic, un barbat a coborat dintr-o mașina, a impușcat un caine…

- Toata intamplarea a fost povestita de Bogdan Banica, criminalist la IPJ Suceava și președintele executiv al Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, pe retelele de socialiazare, postand si un video cu deputatul de Botosani. "Cand mai toti romanii intindeau mesele si pregateau…