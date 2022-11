O bătrână de aproape 90 de ani scoasă de pompieri dintr-o casă în flăcări, inconștientă O femeie in varsta de 88 de ani din localitatea Malu, județul Giurgiu, a fost transportata la spital, intoxicata cu fum, dupa ce casa i-a luat foc in noaptea de duminica spre luni, din cauza jarului cazut din soba pe materiale combustibile. „Azi-noapte, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Malu din județul Giurgiu dupa ce o locuința a luat foc. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD si o ambulanța SAJ. Aceștia au gasit in locuința care ardea o femeie in varsta de 88 de ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

