Stiri pe aceeasi tema

- Dornica sa se vaccienze impotriva COVID-19, Fran Goldman, 90 de ani, a fost nevoita sa treaca printr-un adevarat coșmar, informeaza The Seattle Times . In primul rand, batrana a reușit cu greu sa se programare pentru imunizare. Ea a sunat la Departamentul de Sanatate al statului Washington in fiecare…

- Romania: Vaccinul AstraZeneca va fi recomandat persoanelor sub 55 de ani Foto: Arhiva/ Maria Mandița Imunizarea împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de vârsta 18 - 55 de ani, cu posibilitatea cresterii acestui interval în functie de aparitia noilor…

- Emily Lawson, o femeie in varsta de 101 ani, nascuta intr-o perioada in care omenirea era devastata de virusul gripei spaniole, a fost vaccinata impotriva COVID-19, joi, in Scoția, informeaza DPA, citata de Agerpres.Batrana a primit prima doza a unui vaccin anti-COVID-19 din partea NHS Greater Glasgow…

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța principalele activitați din cadrul Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 desfașurate in perioada imediat...

- Guvernul a aprobat, in baza unei hotarari de guvern, normele privind autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la Palatul Victoria. „S-a aprobat hotararea guvernului privind modificarea si completarea…

- Peste 450 de studenti, profesori si cercetatori de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Timisoara au participat, miercuri, la primul webinar despre vaccinarea impotriva COVID-19 adresat profesionistilor din domeniul sanatatii. Astfel de sesiuni de informare vor fi organizate zilnic, pana…

- Lansarea campaniilor de vaccinare anti-COVID a starnit, firesc, o serie de intrebari legate de viteza cu care a fost elaborat, de modul in care functioneaza si de motivele pentru care majoritatea gigantilor farmaceutici au adoptat aceeasi tehnologie revolutionara, bazata de pe ARN-ul mesager.

- Agenția Federala americana pentru Medicamente (FDA) a dat unda verde pentru administrarea vaccinului Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19, deschizand calea pentru o campanie masiva de vaccinare in toata tara. Prima vaccinare va fi efectuata, dupa cum a promis presedintele in exercitiu Donald Trump, in…