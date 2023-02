O bătrână de 90 de ani a fost atacată de un câine. Elicopterul SMURD intervine O batrana de 90 de ani a fost la un pas de a-și pierde viața, dupa ce cainele din curte a atacat-o. Femeia a suferit rani atat de grave la maini si la picioare, incat a fost solicitat un elicopter SMURD. Incidentul a avut loc in comuna dambovițeana Hulubești. La acel moment, femeia de 90 de ani s-a dus sa dea mancare cainelui maidanez pe care il avea in curte, dar animalul s-a napustit asupra sa. Atunci a fost momentul cand femeia a inceput sa strige dupa ajutor. Din fericire, strigatele de ajutor au fost auzite de vecin, care a dat fuga in gospodaria batranei și a alertat autoritațile. Femeia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

