Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din București au anunțat ca fetița de doua luni care a ajuns la spital dupa ce sora sa mai mare cu un an i-a infipt o foarfeca in cap a murit. ”Fetita a decedat. Stop cardio-respirator care nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare”, au transmis joi seara reprezentantii Spitalului ”Grigore…

- Mario Camora (35 de ani), capitanul campioanei CFR Cluj, a fost internat de urgența in aceasta seara la Spitalul Universitar din București. Fundașul stanga portughez este suspect de apendicita. In ziua premergatoare derby-ului cu Rapid, din Giulești, Mario Camora a acuzat o stare de rau, febra și alte…

- Bianca Dragusanu a comis-o din nou la cumparaturi. Frumoasa blondina a fost surprinsa, recent, la o sesiune de shopping de bijuterii intr-un complex comercial select din Capitala. Vedeta nu se uita la bani, atunci cand iși satisface poftele materiale. Ce noua achiziție va impodobi, cu grație, gatul…

- Doi medici la Spitalul Municipal din Campina, un ginecolog și un pediatru, au fost trimiși in judecata pentru abuz in serviciu dupa ce, in timpul unei garzi la spital, au lasat sa moara un copil nascut prematur, scrie Ziare.com. Cazul medicului ginecolog Florian Robe de la Maternitatea Polizu din Capitala,…

- Un medic roman s-a sinucis, joi, 29 septembrie, aruncandu-se de pe un bloc din Pantelimon, in zona Mega Mall. Medicii nu au mai putut sa il salvezeVictima ar fi Radu Mirica, care conform gandul.ro era unul dintre cei mai apreciați chirurgi ai Spitalului Clinic de Urgența „Sfantul Ioan” din București.Aceeași…

- Un medic roman s-a sinucis, joi, 29 septembrie, aruncandu-se de pe un bloc din Pantelimon, in zona Mega Mall. Medicii nu au mai putut sa il salvezeVictima ar fi Radu Mirica, care conform gandul.ro era unul dintre cei mai apreciați chirurgi ai Spitalului Clinic de Urgența „Sfantul Ioan” din București.Aceeași…

- Margherita de la Clejani s-a prezentat astazi in fața polițiștilor, la doua zile de cand a fost ințepata in piept de un barbat pe trotineta, in București. Inainte de a intra la audieri, fata artiștilor Viorica și Ionița de la Clejani a facut declarații. Afectata de atacul barbatului, care intre timp…

- Doua femei au fost zgariate și lovite miercuri seara in București de un barbat care se afla pe trotineta. Conform Antena 3 , una dintre victime este Margherita, fiica Clejanilor. Ea a fost dusa la spitalul Universitar pentru ingrijiri medicale. Medicii i-au curațat plaga și a plecat acasa, iar plaga…