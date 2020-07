O bătrână de 80 de ani a fost bătută fără milă și tâlhărită în casă, apoi lăsată inconștientă O femeie de 80 de ani din Brașov a fost atacata in propria-i locuința de un barbat, care dupa ce a lovit-o, i-a furat mai multe bunuri. Atacatorul a fugit si a lasat-o pe batrana inconștienta in casa. Polițiștii din Hoghiz au fost sesizați duminica despre faptul ca intr-un imobil din Jibert, județul Brașov, se afla o femeie in stare de inconștiența, ce prezinta urme vizibile de violența, potrivit mediafax.ro. Citește și: NEBUNIA de la granițe CONTINUA: Aproape 100.000 de oameni, la vamile Romaniei, in 24 de ore Femeia de 80 ani a fost gasita in stare de inconștiența, fiind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

