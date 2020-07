Intervenție de urgența a pompierilor militari carașeni din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița pentru salvarea unei persoane cazute in fantana, in localitatea Tarnova. Din pacate, victima, o femeie in varsta de aproximativ 80 de ani, a murit. „Din primele informații de la fața locului, se pare ca victima a cazut in fantana fara ca cineva […] Articolul O batrana a murit intr-un sat din Banat, dupa ce a cazut intr-o fantana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .