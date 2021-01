O batrana a murit in fata spitalului din Corabia asteptand o scrisoare medicala. Drama femeii a fost facuta publica de nepoata sa, pe Facebook. Spitalul din localitatea olteana Corabia ajunge, astfel, pentru a doua oara in doua saptamani, in atentia autoritatilor de la centru, dupa cazul unui batran ignorat care statea in genunchi pe holurile unitatii sanitare. VIDEO Pensionar lasat sa moara pe holurile Spitalului din Corabia - Imagini ingrozitoare In ceea ce priveste noul caz care a fost relatat in social media, femeia de 85 de ani a murit pe 15 ianuarie, din spusele nepoatei sale, Alexandra…