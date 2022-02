Stiri pe aceeasi tema

- Pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul autoritaților din zonele de granița și implicit a cetațenilor ucraineni veniți in Romania, a fost operaționalizata astazi o tabara mobila in orașul Siret din județul Suceava. Unitatea mobila, formata din 30 de corturi, este pregatita sa asigure cazarea…

- Pentru o pregatire coerenta a gestionarii unui eventual val de refugiați dinspre Ucraina, prefectul Radu Roca, a convocat astazi doua ședințe cu instituțiile și autoritațile responsabile in asemenea situații. Astfel, incepand cu ora 09.00 a prezidat ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența…

- Decizie CNSU: Persoanele care vin din Ucraina, exceptate de la masura de carantina in Romania Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis vineri ca persoanele care vin din Ucraina pe cale terestra sa fie exceptate de la carantina in Romania. CNSU a adoptat Hotararea numarul 9 prin care…

- Minsterul Afacerilor Interne a transmis Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgența solicitarea de verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina. Prefectul județului Iași, Bogdan Cojocaru a declarat ca, in acest moment,…

- Serviciul de Ambulanta Timis este sufocat de numarul mare de solicitari de la populatie pentru testarea PCR la domiciliu și este total deficitar la capitolele masini si soferi. In Comitetul pentru Situatii de Urgenta de vinerea trecuta, Prefectura Timiș a cerut institutiilor sa vina in ajutor și sa…

- Un autoturism condus de o tanara de 21 de ani din judetul Galati a ars, joi, in totalitate, pe DN 26, dupa ce a lovit un copac, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit sursei citate, ISU Galati a fost sesizat prin 112 despre producerea unui accident rutier produs pe DN 26,…

- Marți, treisprezece persoane si-au pierdut viata iar alte sapte au fost ranite într-o coliziune între un microbuz si un camion în nordul Ucrainei, a anuntat Serviciul de stat ucrainean pentru situatii de urgenta. Microbuzul se deplasa din orasul Cernighiv spre satul Borzna,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a anuntat ca, potrivit primelor informatii, un autoturism a derapat si a intrat intr-un camion.Sursa citata a precizat, initial, ca in accident au fost implicate patru persoane, iar trei au fost ranite, dar ulterior s-a dovedit ca si cea de-a patra…