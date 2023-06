Stiri pe aceeasi tema

- Video | Bateria unei biciclete electrice a explodat: Incendiu intr-un apartament din ResitaExplozie urmata de incendiu, din cauza unei biciclete electrice. Incidentul s-a produs intr-un apartament de la etajul doi al unui bloc din Resita. CITESTE SI Olaf Scholz pune presiune pe Beijing: Acum…

- Discuția legata de interzicerea centralelor de apartament a revenit in atenția publica odata cu nominalizarea deputatului Mircea Fechet ca ministru al Mediului. Potrivit Agerpres, Mircea Fechet a fost intrebat miercuri, dupa audierile din Parlament, cand vor fi interzise in Romania centralele de apartament.…

- Inmatricularile de autoturisme electrice noi din Romania au inregistrat o crestere spectaculoasa in luna mai, cu ajutorul Programului Rabla, care a demarat la finele lunii martie. Cu un volum aproape dublu fata de anul anterior, masinile propulsate 100% cu baterii au depasit in premiera pragul de 10%…

- CUTREMUR de peste 5 grade pe scara Richter in Romania. S-a simțit puternic intr-o comuna din Apuseni, județul Alba Uu cutremur a zguduit marți seara, in jurul orei 20.26, zona de CRISANA, ARAD, fiind un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.3, la adancimea de 6.4 km. Cutremurul s-a produs la 24km…

- Bateria unei țigari electronice a explodat in timpul unui zbor intre Geneva și Amsterdam, iar cabina pasagerilor s-a umplut cu fum. La bord a izbucnit și un incendiu, stins repede de calatori. Bagajul unui calator a luat foc in spațiul de depozitare de deasupra capului. Calatorii au intrat in panica…

- Scumpirile din ultima perioada i-au afectat și pe cei care locuiesc in chirie. Afla, din randurile de mai jos, cat a ajuns sa coste un apartament cu doua camere in marile orașe. Prețul chiriilor a explodat in Romania. Cum a evoluat prețul chiriilor la noi in țara In contextul scumpirilor din ultima…

- Goana dupa o locuinta este in plina ascensiune si in Germania, nu doar in Romania. Criza economica pe care o traverseaza Europa ii determina pe oameni sa mearga spre inchirierea unui apartament, si nu spre achizitionarea lui. Problema este ca proprietarii au inceput sa ridice conditii tot mai absurde.…

- Proprietarul unui apartament construit in anul 1932 in zona Cazinoului din Constanta l a scos la vanzare pe un site de specialitate. Pentru acest apartament, cu o suprafata utila de 198 mp proprietarul cere suma de 450.000 de euro. Pentru a atrage un eventual cumparator agentia a pregatit si un anunt…