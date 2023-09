„O bătălie pierdută” și un ministru neputincios de-a dreptul Intr-o societate ravașita de efectele devastatoare ale consumului de droguri, fenomen ce tinde sa fie greu de stapanit, un ministru iși recunoaște neputința: “Batalia cu drogurile, la categoria adulti, in momentul asta, este pierduta. … dar prioritar este sa salvam tanara generatie”. La așa un mesaj demobilizator, inacceptabil, pur și simplu, nu ai cum sa nu te intrebi ce este la mijloc: capitulare, rea voința sau poate neputința? Și ce cauta omul acesta, Catalin Predoiu, șeful de la Interne, la conducerea unui minister care ar fi trebuit sa conduca lupta impotriva consumului și traficului de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

