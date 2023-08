O bătaie în staţia PETROM din spatele Mitropoliei s-a soldat cu două condamnări şi o căsătorie Un ieșean și-a cunoscut viitoarea soție in timpului unui scandal dintr-o benzinarie. El și ea, la volanul cate unei mașini, au „taiat” coada, pentru a intra in fața, ceea ce a provocat indignarea unora dintre șoferii aflați la rand. Conflictul declanșat de gestul celor doi s-a soldat cu doua condamnari și o casatorie. Incidentul s-a […] Articolul O bataie in statia PETROM din spatele Mitropoliei s-a soldat cu doua condamnari si o casatorie apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

