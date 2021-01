Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in prima faza Voiculescu scrisese ca și-a programat parinții pentru vaccin și ca ”platforma a funcționat bine, e intuitiva”, el a revenit cu o actualizare in care a spus ca ”se pare ca am evaluat parțial greșit. Am citit cateva sute de comentarii și reacții”. OMS respinge ideea unui pașaport…

- In prima zi de inscriere in cea de-a doua etapa a vaccinarii impotriva coronavirusului s-au inscris 50.000 de romani, atat pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro, cat și telefonic, prin intermediul call center-ului, a anunțat medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de imunizare,…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, susține ca ar fi nevoie de aproape 60-70% din populație sa fie vaccinata pentru a putea ridica restricțiile luate de catre autoritați. „Avand o imunizare colectiva la circa 60-70% circulația virusului scade foarte mult și atunci putem…

- Persoanele vaccinate contra COVID-19 ar trebui sa poarte in continuare masti faciale si sa pastreze distanta fata de altii, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, transmite dpa. Chiar daca exista dovezi stiintifice potrivit carora un vaccin ajuta impotriva dezvoltarii bolii COVID-19, nu este clar…

- OMS a declarat ca vaccinarea impotriva Covid-19 nu ar trebui sa fie obligatorie si recomanda ca in prima faza sa fie vaccinati angajatii din domeniul sanatatii cu risc crescut de infectare si cei expusi unor boli grave sau deces din cauza varstei. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat ca…

- Ziarul Unirea OMS: Vaccinarea impotriva COVID-19 nu ar trebui facuta obligatorie, decat in ​​circumstante profesionale specifice Vaccinarea impotriva Covid-19 nu ar trebui facuta obligatorie, decat in ​​circumstante profesionale specifice, a declarat luni, 7 decembrie directorul Organizatiei Mondiale…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți seara o conferința de presa, dupa ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei Covid-19, la care au participat premierul Ludovic Orban, miniștrul Apararii, ministrul Sanatații, șeful DSU și reprezentantul Romaniei la…

- Florian Bodog, fost ministru PSD al Sanatatii, reactioneaza dupa ce presedintele Iohannis a dat vina pe social-democrati pentru lipsa vaccinului antigripal si acuza, la randul sau, ca guvernul PNL nu a cumparat dozele necesare.