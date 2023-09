O bârlădeancă studentă la Conservator are nevoie urgent de ajutor pentru a trăi! (VIDEO) STRIGAT DE AJUTOR… Atunci cand ești tanar, la 23 de ani, iți proiectezi, imaginar, o viața pe care vrei sa o traieșți fara ezitari și piedici! O viața plina de oportunitați, speranțe, visuri și simți ca nimeni nu te poate impiedica sa le indeplineșți. Gabriela, nascuta și școlita in muzica la Barlad, o fata ambițioasa, calda, cu suflet bun, mereu vesela și cu zambetul pe buze, pornise […] Articolul O barladeanca studenta la Conservator are nevoie urgent de ajutor pentru a trai! (VIDEO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

