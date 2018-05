Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta pe Dunare, în aceasta dupa-amiaza, în Delta Dunarii. O barca în care se aflau 15 persoane, printre care și 3 copii, s-a rasturnat în apele Dunarii, în dreptul localitații Crișan din județul Tulcea. Pentru reperarea și salvarea lor au fost chemate nave de…

- Elicopterul SMURD de la Constanta a fost trimis in aceasta dupa amiaza in ajutorul a patru persoane aflate in pericol in Delta Dunarii. Din primele informatii o barca s a rasturnat pe Dunare, in apropiere de localitatea Crisan. ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, citati de News.ro, un barbat in varsta de 36 de ani conducea, marti dupa-amiaza, un tractor cu remorca pe raza comunei Sarasau. La un moment dat, a pierdut controlul volanului, iar remorca s-a rasturnat, in aceasta…

- O femeie a fost data disparuta iar o alta a fost ranita la cap, dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat joi seara pe Dunare, in apropiere de localitatea Crisan. Cele doua femei, cu varste de 36 de ani si 43 de ani, erau intr-o barca alaturi de un barbat, in varsta de […] The post Accident pe Dunare!…

- Accident SPECTACULOS. Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite>FOTO Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica, dupa ce masina lor s-a rasturnat pe plafon, pe E 60, in judetul Mures, aproape de sensul giratoriu de la intrare in parcul industrial de la Vidrasau. Reprezentantii…

- Ziua de 5 iunie 2015 a intrat in istoria Romaniei pentru o premiera politico-juridica: un prim-ministru in funcție a fost citat la DNA in calitate de suspect in aceeași zi in care partidul prezidențial aflat in opoziție a declanșat procedura rasturnarii Guvernului. Protagonistul, Victor Ponta, a completat…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, implicati in accidentul care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic, au fost transportati la spital, ei suferind diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un barbat, de 51 de ani, a murit inecat dupa ce barca in care se afla cu un prieten s-a rasturnat in urma unei manevre greșite. Prietenul a fost salvat de pompieri insa pescarul disparut a fost gasit abia astazi, inecat.