O barcă gonflabilă cu 10 persoane s-a răsturnat în apele râului Mureș - Un copil este resuscitat - 4 persoane sunt încă dispărute Accident grav pe raul Mureș, o barca cu 10 persoane s-a rasturnat. Cei din parca se pare ca nu purtau veste de salvare. Un minor a avut nevoie de resuscitare.Din informațiile primite de la ISU Timis, 4 persoane sunt inca disparute. De asemenea, din cadrul ISU Arad, forțele și mijloacele de intervenție se suplimenteaza astfel: o autospeciala de scafandri, o barca și mijloace de iluminat.Comunicatul oficial al autoritaților:"Misiune de sprijin ISU TIMIȘIn jurul orei 21:00 am fost solicitați sa intervenim in sprijin la ISU Timiș care desfașoara o misiune de cautare -salvare pe raul Mureș, in zona… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O barca in care se aflau 10 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara, iar pompierii au intervenit pentru salvarea acestora. Opt persoane au fost gasite, insa alte doua sunt inca disparute. Pompierii din Arad au sosit in sprijinul colegilor lor din Timis.

- Desfașurare impresionanta de forțe ale ISU Timiș pentru cautarea și gasirea unor persoane care s-au rasturnat cu barca in raul Mureș. Misiunea este in dinamica. „La ora 20:24 am fost solicitați sa intervenim pentru cautarea-salvarea unor persoane rasturnate cu o barca in Periam Port. De urgența s-au…

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, patru persoane sunt inca disparute. „La ora 20:24 am fost…

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 10 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, doua persoane sunt inca disparute. In sprijinul pompierilor…

- Accident grav pe raul Mureș, o barca cu 10 persoane s-a rasturnat. Cei din parca se pare ca nu purtau veste de salvare. Un minor a avut nevoie de resuscitare.Comunicatul oficial al autoritaților:"Misiune de sprijin ISU TIMIȘIn jurul orei 21:00 am fost solicitați sa intervenim in sprijin la ISU Timiș…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in localitatea Varadia de Mureș, pe sensul Arad-Deva. Un TIR, intr-o curba, a sarit efectiv peste parapetul de pe marginea drumului și a ajuns in șanț. „Intervin pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare și o autospeciala…

- Un autocar plin cu pasageri s-a rasturnat, miercuri dimineata, in localitatea Rasi din judetul Ialomita. 11 oameni au suferit atacuri de panica, iar patru ajuns la spital. "Pompierii militari au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs in localitatea Rasi, in care a fost implicat un…

- Sursa citata a precizat ca in autocarul rasturnat se aflau sase persoane, niciuna dintre acestea neavand nevoie de ingrijiri medicale dupa accident, relateaza Monitorul de Suceava.Potrivit ISU Suceava, toate cele sase persoane implicate in accident au fost evaluate la fata locului de catre personalul…