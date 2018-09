Stiri pe aceeasi tema

- O fregata a atacat o barca de pescuit in portul al-Khoukha situat la Marea Rosie din Yemen, ucigand marti 18 de pescari, au spus rudele acestora, insa coalitia condusa de Arabia Saudita, care a luptat impotriva gruparii houti, a negat informatiile ca ar fi efectuat atacul, relateaza Reuters.

- In total, 26 de copii si-au pierdut viata joi in Yemen in lovituri ale coalitiei conduse de Arabia Saudita, au anuntat vineri responsabili ai Natiunilor Unite, lansand din nou apeluri la anchete independente asupra atacurilor vizand civili, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Cel putin 22 de copii si patru femei au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat in Yemen de coalitia internationala condusa de Arabia Saudita, acuza Mark Lowcock, secretar general ONU pentru Afaceri umanitare, citat de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Arabia Saudita a eliberat trei pescari iranieni retinuti anul trecut de garda de coasta a regatului, a anuntat agentia iraniana de presa de stat IRNA citand marti un oficial iranian, in urma unor negocieri intre cei doi rivali regionali, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Tensiunile dintre…

- Israelul va desfasura armata daca Iranul va incerca sa blocheze stramtoarea Bab al-Mandeb care leaga Marea Rosie de Golful Aden, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana trecuta, Arabia Saudita a anuntat ca suspenda transporturile…

- Israelul va desfasura armata daca Iranul va incerca sa blocheze stramtoarea Bab al-Mandeb care leaga Marea Rosie de Golful Aden, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de Reuters. Saptamana trecuta, Arabia Saudita a anuntat ca suspenda transporturile de petrol prin…

- Arabia Saudita a anunțat joi ca suspenda temporar tranzitul navelor petroliere prin stramtoarea Bab al-Mandeb din Marea Roșie, una dintre cele mai importante rute de transport al țițeiului din Orientul Mijlociu spre Europa, dupa ce doua nave au fost atacate de rebelii hutti, informeaza Reuters preluat…

- Rebelii huthi, susținuți de Iran și care acționeaza in Yemen, au transmis marți ca au lansat o racheta catre centrul economic Jizan din sudul Arabiei Saudite, a anunțat postul de televiziune Houthi-run al-Masirah, informeaza Reuters, preluata de mediafax. Nu se știe cu exactitate daca racheta…