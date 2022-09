O barcă cu migranți s-a scufundat în largul coastei Siriei: 71 de oameni au murit Cel puțin 71 de oameni au murit dupa ce o barca cu migranți s-a scufundat in largul coastei Siriene. Barca a plecat din Liban la inceputul acestei saptamani, a declarat ministrul libanez al transporturilor. Operațiunile de cautare continua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

