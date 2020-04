Stiri pe aceeasi tema

- O barca in care se aflau 18 persoane, intre care 16 migranti si doua calauze, s-a rasturnat in apele Dunarii, dupa ce barca a luat apa, iar oamenii s-au speriat si s-au ridicat in picioare. Noua persoane au fost salvate de politistii de frontiera care au intervenit rapid cu mai multe ambarcatuni, restul…

- Potrivit reprezentantilor Politiei de Frontiera, joi seara, politistii de frontiera din cadrul sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin, in timp ce se aflau in misiune in zona de responsabilitate, au observat, in dreptul kilometrului fluvial 924, mai multe persoane in apele fluviului Dunarea…

- O barca in care se aflau 18 cetateni straini s-a rasturnat, joi seara, pe Dunare. Este vorba despre 16 migranti si doua calauze din Serbia. Noua oameni au fost salvati de politistii de frontiera din Mehedinti.

- O barca in care s-ar fi aflat 18 persoane s-a rasturnat, aseara, in Dunare. Este vorba despre 16 migranti si doua calauze din Serbia. Noua oameni au fost salvati de politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. Barca in care se aflau cei 18 oameni,…

- Patru persoane care au ramas blocate in interiorul unui autoturism rasturnat, miercuri, 26 februarie, au fost scoase de pompieri din autovehicul. Cele patru persoane au primit ingrijiri medicale. “Pompierii de la Detașamentul Tirgu Neamț au fost solicitați, prin apel la 112, sa intervina la un accident…

- Doi barbați au ajuns la spital, in șoc hipotermic, dupa ce au cazut, sambata dupa-amiaza, in Dunare, langa orașul Galați. Barca in care erau s-a rasturnat, iar una dintre victime a reușit sa sune la 112 in timp ce se afla in apa, potrivit Mediafax.Incidentul s-a produs in timp ce persoanele…

- O barca in care erau patru barbați s-a rasturnat, luni, in Dunare, in județul Ialomița. Doi dintre ei au reușit sa ajunga la mal, iar ceilalți doi sunt cautați de pompieri, scrie Mediafax.Potrivit ISU Ialomița, pompierii au fost sesizați prin apel la 112 ca pe malul Brațului Borcea, in localitatea…