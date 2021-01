O bandă de români specializată în furturi din lăcașuri de cult a ȘOCAT Anglia. Pagube URIAȘE Potrivit datelor prezentate in instanța, pe langa bunurile furate, romanii au provocat si pagube materiale substantiale prin spargerea de geamuri sau usi si prin distrugerea altor bunuri, astfel ca prejudiciul inregistrat in acest caz se ridica la peste doua milioane de lire sterline.De exemplu, la o biserica din Gamlingay, Cambridgeshire, pagubele provocate se ridica la peste 100.000 de lire sterline, dupa ce acoperișul a fost grav avariat.Aduși in fața judecatorului, romanii si-au recunoscut faptele. Doi dintre ei au fost condamnati la cate sase ani si jumatate de inchisoare, unul la sase ani… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

