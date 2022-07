O bandă de minori au tâlhărit prin violenţă o femeie în trenul Iaşi - Suceava Cand trenul a oprit la Pascani, cei patru au atacat cu violenta o femeie si i-au furat geanta. Desi le ghicise intentiile mai inainte, anuntand si conductorul, femeia nu s-a putut apara. Doi dintre ei au fost internati intr-un centru educativ pentru o perioada de un an. O femeie de 70 de ani a fost jefuita in tren de un grup de pusti. Isi daduse seama de intentiile baietilor si a atras chiar atentia conductorului. Interventia verbala a acestuia nu a ajutat insa la nimic, tinerii profitand de prima ocazie pentru a o jefui pe femeie. Fiind in majoritate minori, ei au fost tratati cu relativa blandete.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

