O bandă de hoţi români terorizează Spania Aceștia au daramat bacomatul dintr-o benzinarie cu un camion, apoi au incarcat prada intr-o duba si s-au facut nevazuti. Un cuplu de romani a fost arestat in provincia italiana Bari, informeaza baritoday.it. Soțul a fost prins de carabinieri purtand un body in care ascunsese 13 calupuri de branza. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Furtul a avut loc intr-o supermarket din comuna Turi. Acolo au intrat cei doi romani, sot si sotie, pentru cumparaturi. Daca in cos au pus produse ieftine, soțul a indesat intr-un body pachete de branza in valoarea de 90 de euro. Angajații au banuit ca se intampla ceva pentru ca romanii aveau…

- Arestati in urma cu cateva zile, cativa dintre membrii bandei au povestit anchetatorilor lucruri incredibile despre modul de operare folosit. Gruparea ar avea peste 100 de membri, cei mai multi dintre ei romani, aproape jumatate fiind prinsi in cateva descinderi din perioada 2015-2019.

- Cornel Galeș nu a reușit de-a lungul vieții sa pastreze relații bune cu singurele lui rude. Și-a parasit fiica și soția atunci cand a cunoscut-o pe Ileana Ciuculete, iar cu fratele lui nu mai vorbea de ani buni. Cornel Galeș a murit duminica, la 57 de ani, intr-un accident de mașina in Spania. Soțul…

- Un roman a fost arestat duminica dimineața de polițiștii spanioli pentru ca s-a urcat la volan beat și fara permis.N.W.A., in varsta de 24 de ani, s-a urcat la volanul unei mașini inmatriculate in Bulgaria și a „zburat” pe strazile din Gijon, in Spania, cautand sa scape de echipajul de poliție care…

- Trupul neinsuflețit al lui Cornel Galeș ar putea sa nu poata fi adus acasa. Soțul regretatei cantarețe Ileana Ciuculete ar putea sa fie inmomantat in Spania, loc in care s-a produs accidentul rutier in care și-a pierdut viața. Trupul neinsuflețit al lui Cornel Galeș ar putea sa nu ajunga acasa Viviana,…

- A dat norocul peste o familie de romani din Spania: premiul de 1,5 milioane de euro la loterie a trecut prin restaurantul lor. «Sunt foarte trist ca trebuie sa dam 600.000 de euro inapoi» In urma cu 7 ani, au preluat unitatea hoteliera Oregi, pensiune și restaurant, in popularul cartier Abadinarra…

- Peste doi romani, soț și soție, a dat norocul, sambata, 23 noiembrie, dupa ce la loteria naționala din Spania a ieșit caștigator numarul ales de ei.Marian și Anton Isac, romani care gestioneaza un restaurant in localitatea Abadino, din provincia Bizkaia din Țara Bascilor, sunt abonați de șapte ani la…

- Fosta sefa DNA, in prezent procuror general european, Laura Codruta Kovesi, a votat vineri la Helsinki, in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Peste 48.000 de romani din strainatate - „astia“, cum i-a numit Viorica Dancila - au votat pana vineri pana la ora 18.00, cu aproximativ…