- Politia franceza a arestat luni si marti 22 de membri ai unui grup infractional format din cetateni romani care escrocau turisti, mai ales in apropierea Turnului Eiffel, si a caror activitate genera castiguri de peste un milion de euro pe an, informeaza marti AFP. Suspectii au fost dusi in arest la…

- Salciua din județul Alba este localitatea speciala din țara noastra, cu un decor de poveste. Satul din inima Apusenilor ascunde Raven"s Nest (Cuibul Corbilor), un loc desprins din secolele XIX și XX, cu trei case vechi, mobilate cu obiecte adunate de la oamenii din zona. Turiștii care ajung aici au…

- In dimineața zilei de marti, 13 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, pun in executare 19 mandate de percheziție domiciliara, in județele Dambovița, Sibiu, Timiș, Alba,…

- Francezii nu renunta la manifestatiile impotriva reformei pensiilor si organizeaza astazi al 14-lea protest de amploare. Intre 400 si 600 de mii de oameni sunt asteptati sa iasa in strada. Politia este in alerta la Paris si se asteapta la noi violente. Fortele de ordine spun ca au informatii ca in jur…

- La data de 28 ianuarie a.c., ora 00.20, Politia orasului Baia de Arama a fost sesizata, de un barbat, de 30 de ani, din comuna Izverna, cu privire la faptul ca trei barbati, in timp ce se deplasau, cu un autoturism, pe DN 67 D, au fost opriti in trafic, moment in care mai multe persoane ar fi spart…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul IPJ Timiș cu sprijinul Direcției de Investigații Criminale București și Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei au reușit destructurarea unui grup infracțional odin Timiș specializat in comiterea furturilor de seifuri. 3 barbați…

- CARAȘ-SEVERIN – Tribunalul Caraș-Severin a dispus, astazi, 5 aprilie, arestarea preventiva a patru suspecți – romani și bulgari –, in cazul contrabandei cu țigari netimbrate ascunse in spatele unui import de fructe de mare. Dosarul e presarat cu droguri, arme și mașini cu serii de șasiu și acte masluite!…