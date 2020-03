Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusurile sunt un grup mare de virusuri care pot fi gasite printre animale, iar in cazuri rare pot ajunge la oameni. Pana acum, cercetatorii nu au determinat de unde anume provine COVID-19, insa studiile anterioare sugereaza ca MERS a fost un coronavirus transmis de la camila la om, iar in…

- Iranul a eliberat temporar peste 54.000 de deținuți in efortul de a combate raspandirea coronavirusului in inchisorile aglomerate, conform BBC. 300.000 de militari vor fi mobilizați pentru combaterea epidemiei, anunța MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al sistemului judiciar Gholamhossein Esmaili…

- Guvernul a aprobat constituirea un grup de comunicare integrata la nivelul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, cu reprezentanti ai MAI, DSU, MS, MAE, care vor asigura comunicarile publice pe tema coronavirusului COVID-19, potrivit unei informari a Biroului de presa al Guvernului potrivit…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a explicat ca rezistența noului coronavirus Covid-19 va scadea atunci cand temperaturile vor crește la peste 20 de grade....

- Creșterea numarului de imbolnaviri cu coronavirus a creat panica in randul italienilor din nordul Peninsulei, acolo unde a fost instaurata stare de urgența. Sunt peste 200 de cazuri de infectare și cinci decese inregistrate pana in acest moment. Aflata la Milano, Laurette povestește ca a trait momente…

- In contextul cresterii numarului de cazuri confirmate de infectii cu virusul Covid-19 (coronavirus) in Republica Italiana, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor Republicii Moldova aflați in Italia sa respecte cu strictete recomandarile autoritatilor italiene la acest subiect.

- Masuri disperate in China, pentru a opri raspandirea coronavirusului. O instanța a introdus pedeapsa cu moartea, in anumite situații. Banii sunt, efectiv, curațați. Banca centrala chineza a anunțat, intr-o conferința de presa, ca va incepe curațarea efectiva a banilor aflați in circulație pentru a opri…

- Banca centrala chineza a anunțat, într-o conferința de presa, ca va începe curațarea efectiva a banilor aflați în curculație pentru a opri raspândirea coronavirusului COVID-19, transmite publicația Quartz, scrie Mediafax. Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta.…