O bancă din Dubai a fost jefuită cu un „deepfake” audio Hackerii a furat 35 de milioane de dolari de la o banca din Dubai cu ajutorul unei voci clonate electronic. Hoții s-au dat drept managerul unei firme care avea un cont la acea banca. Este cel mai mare jaf in care a fost folosit un „deepfake” audio și doar al doilea caz cunoscut. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

