O balenă, găsită moartă pe o plajă din Bali Carcasa unei balene cu o lungime de aproape 14 metri a fost gasita esuata joi pe una dintre cele mai populare plaje din Bali, Indonezia, informeaza AFP. Agentia locala pentru protectia mediului a anuntat ca va investiga cauzele mortii mamiferului gigantic, descoperit in apropierea statiunii balneare Seminyak, in sudul insulei. ''Acesta masura 13,8 metri lungime si 4 metri in diametru'', a precizat Prawono Meruanto, un responsabil din cadrul agentiei, care a identificat mamiferul ca fiind probabil o balena Bride. Cetaceul a fost descoperit de localnici joi dimineata pe plaja Batu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a prezentat, joi, conceptul unui model SUV de 4,6 metri lungime, care prefigureaza solutia pentru un vehicul de segment C accesibil la pretul unui model din segmentul inferior, potrivit AGERPRES. Potrivit unui comunicat al producatorului auto, conceptul Bigster incorporeaza valorile…

- UPDATE: Pompierii care au intervenit la gospodaria din localitatea Berezeni, ca urmare a declanșarii unui incendiu, au facut o descoperire șocanta: in incaperea care luase foc se afla o femeie in varsta de 54 de ani, moarta deja. Nu s-a mai putut face nimic pentru victima, deși la fața locului s-a deplasat…

- Aproape 10.000 de persoane au fost evacuate in districtul East Aceh din provincia Aceh in urma inundatiilor produse in zona, apele acumulate atingand pana la 2 metri inaltime, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor, relateaza luni Xinhua. "Din cauza ploilor abundente din ultimele…

- Un barbat de 45 de ani din comuna Runcu Salvei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce, in seara zilei de 1 decembrie, sotia sa, cu patru ani mai tanara, a fost gasita decedata in casa, pe corpul sau fiind identificate urme recente de violenta domestica, potrivit unui comunicat de presa…

- O femeie de 78 de ani a fost gasita moarta in curtea locuinței sale ravașite, in comuna Gurghiu din județul Mureș, anunța MEDIAFAX. Polițiștii din Mureș au anunțat joi ca sambata au fost sesizați despre faptul ca ușa unei case din comuna Gurghiu este deschisa, iar in casa bunurile sunt ravașite.…

- O femeie in varsta de 76 ani din Bihor pe care vecinii anunțasera ca nu au mai vazut-o de cateva zile a fost gasita cazuta in casa de catre un polițist... The post O femeie gasita cazuta in casa a fost declarata moarta de catre un polițist, deși era in viața appeared first on Renasterea banateana .

- Mai multe autobuze second-hand vor fi puse in circulatie pe strazile Iasului in perioada urmatoare. Vehiculele au fost achizitionate de CTP pentru a acoperi deficitul din transportul public in contextul lucrarilor in derulare pe mai multe tronsoane de cale de rulare pentru tramvaie. In total, CTP a…

- NASA a confirmat in premiera, cu ajutorul Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), prezenta apei pe fata vizibila a Lunii.Descoperirea anuntata luni de Agentia spatiala americana printr-o conferinta de presa, indica faptul ca apa selenara ar putea exista la nivelul intregii…