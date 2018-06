O balenă eşuată a murit pe o plajă din Thailanda, cu 8 kilograme de plastic în stomac Problema poluarii cu obiecte din plastic a mediului marin este din nou in atentia publica dupa ce in stomacul unei balene pilot esuate pe o plaja din Thailanda, ce nu a mai putut fi salvata, au fost descoperite zeci de obiecte din plastic care cantareau peste 8 kilograme, informeaza duminica Reuters. Activisti pentru protectia mediului, medici veterinari si voluntari au incercat timp de 5 zile sa salveze balena. Balena a reusit sa regurgiteze vineri cinci pungi de plastic, dar nu a fost suficient pentru a-si reveni. La autopsie medicii au descoperit alte 80 de pungi de plastic in stomacul mamiferului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de balena-pilot a fost descoperit in urma cu aproximativ o saptamana intr-un canal din sudul Thailandei, dar in pofida eforturilor oficialilor de mediu animalul a decedat din cauza pungilor de plastic inghitite care au facut imposibila hranirea balenei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Problema poluarii cu obiecte din plastic a mediului marin este din nou in atentia publica dupa ce in stomacul unei balene pilot esuate pe o plaja din Thailanda, ce nu a mai putut fi salvata, au fost descoperite zeci de obiecte din plastic care cantareau peste 8 kilograme, informeaza

- O balena gasita moarta in Thailanda avea 80 de pungi de plastic in stomac, anunța reprezentanții unei asociații de protejare a vieții marine, scrie BBC News. Balena pilot a dat afara cinci pungi de plastic, in timp de medicii incercau sa-i salveze viața, dar in cele din urma a decedat. In urma unei…

- Problema poluarii cu obiecte din plastic a mediului marin este din nou in atentia publica dupa ce in stomacul unei balene pilot esuate pe o plaja din Thailanda, ce nu a mai putut fi salvata, au fost descoperite zeci de obiecte din plastic care cantareau peste 8 kilograme, informeaza duminica Reuters.…

- Inconstienta si nesimtirea multora au condus spre o tragedie acvatica in sudul Thailandei, intr-un canal de langa granița cu Malaezia acolo unde o balena a murit din cauza faptului ca a inghitit peste 80 de pungi de plastic aruncate in apa, noteaza publicatia The Guardian, citata de Hotnews.ro....

- O balena a murit in sudul Thailandei din cauza ca inghitise peste 80 de sacose de plastic. Mamiferul a fost gasit in stare grava intr-un canal de langa granita cu Malaezia. O echipa de veterinari a incercat sa o salveze, dar balena pilot a murit vineri. La autopsie s-a descoperit ca in stomacul ei erau…

- O balena a murit in sudul Thailandei din cauza ca inghițise peste 80 de sacoșe de plastic, dupa ce mamiferul a fost gasit in stare grava intr-un canal de langa granița cu Malaezia, noteaza Guardian.

- Un casalot gasit fara viata pe o plaja din Murcia, localitate aflata in sudul Spaniei, a decedat in urma socului gastric produs de ingerarea a 29 de kilograme de deseuri din plastic, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de The Telegraph. In stomacul si intestinele exemplarului mascul tanar…