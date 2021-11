O balenă de 19 metri a eşuat în nordul Franţei Un exemplar de balena cu înotatoare, având lungimea de 19 metri si greutatea de 15 tone, a esuat în portul orasului Calais din nordul Frantei, dupa ce a fost ranita, în urma unui fenomen rar constatat pe litoralul francez, au anuntat duminica dimineata jurnalistii de la AFP, relateaza Agerpres.



"Este vorba despre o femela de aproximativ 30 de ani care a esuat sâmbata. Era bolnava, a intrat în portul din Calais înca vie, s-a apropiat prea mult de stânci si a esuat", a declarat Jacky Karpouzopoulos, presedintele asociatiei Coordination… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

