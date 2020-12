Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump Jr., fiul președintelui in exercițiu al Statelor Unite ale Americii, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, saptamana aceasta, deși nu prezinta simptome, potrivit purtatorului sau de cuvant, informeaza Reuters citata de Agerpres."Don a fost testat pozitiv, la inceputul saptamanii, si este…

- Abu Muhammad al-Masri, pe numele sau real Abdullah Ahmed Abdullah, al doilea cel mai puternic om din Al Qaida, a fost ucis in Iran de catre agenți israelieni care au acționat la comanda Statelor Unite, scrie Reuters. Considerat al doilea cel mai puternic om din Al Qaida și creierul din spatele unor…

- Democratul Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale din Statele Unite, potrivit mai multor retele de televiziune americane. Iata unele dintre schimbarile care pot avea loc in politica energetica a Statelor Unite in timpul presedintiei Biden, potrivit Reuters:LIVRARILE INTERNATIONALE DE…

- Secretarul apararii al Statelor Unite, Mark Esper, a afirmat joi ca programele nucleare și de rachete balistice ale Coreei de Nord reprezinta o amenințare globala dupa ce Phenianul a dezvaluit un nou model de rachete la o parada militara, transmite Reuters.Apariția unei noi rachete balistice…

- Increderea americanilor in cea mai mare economie a lumii a consemnat in septembrie cea mai mare crestere din ultimii 17 ani Increderea americanilor in economia Statelor Unite a consemnat in septembrie cea mai mare crestere din ultimii 17 ani, pe fondul inbunatatii conditiilor de pe piata muncii, dar…

- Harold Evans, legenda a jurnalismului de investigatie si cunoscut mai ales pentru ca a condus redactia publicatiei britanice The Sunday Times, a decedat la varsta de 92 de ani, la New York, a anuntat joi sotia sa, Tina Brown, transmit Reuters si AFP. Decesul lui Evans a survenit miercuri, din cauza…

- Pascale Ferrier, femeia de 53 de ani din Quebec, Canada, acuzata ca i-a trimis o scrisoare otravita presedintelui SUA Donald Trump, a fost inculpata oficial sub acuzatia de amenintari la adresa presedintelui Statelor Unite, de o instanta din statul New York, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Amazon continua angajarile, cu a patra serie din acest an. Retailerul online a anunțat ca recruteaza 100.000 de oameni in Canada și SUA pentru a face fața extinderii comerțului, conform Reuters. Compania lui Jeff Bezos este printre puținele care iși permit sa angajeze oameni, nefiind afectata de criza…