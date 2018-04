O balenă cu cocoaşă a murit în Argentina, la două zile după ce a eşuat pe o plajă O balena cu cocoasa de sase tone esuata pe un tarm din Argentina a murit luni dupa doua zile de eforturi de a o salva, au informat media locale, citate de DPA. Balena cu cocoasa cu o lungime de opt metri a fost gasita sambata pe o plaja din statiunea turistica Mar del Plata, la 400 km sud de Buenos Aires. Zeci de militanti pentru mediu si voluntari au depus mari eforturi pentru a o salva, stropind-o cu apa si sapand un sant pentru a permite apei oceanului sa ajunga la ea. Foto: (c) TELAM/Xinhua Salvatorii au incercat in cele din urma sa traga imensul animal in larg cu o ambarcatiune, dar balena… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

