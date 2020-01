O baie te spală de PĂCATE? Milioane de oameni vin in acest loc, parcurg sute de kilometri cu trenuri, autocare, deseori pe jos. Unii dintre acești oameni vin direct dezbracați, alții sunt indrumați de persoane considerate sfinte. Fac tot axcest drum pana aici ca sa se scalde, in speranța ca iși vor purifica sufletul.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de milioane de oameni sunt complet izolați din cauza epidemiei de pneumonie virala care se raspandește cu viteza in China, dar și in țarile vecine. Trei orașe sunt in carantina totala.

- "Anuntat la mijlocul lui 2018, programul Casa Verde Fotovoltaice al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) nu a ajutat inca nici macar un cetatean sa devina prosumator, adica sa isi produca singur energia din surse curate. Mai mult, conform informatiilor furnizate, la solicitarea Greenpeace Romania,…

- Muzeul Luvru din Paris a fost cel mai vizitat din anul 2019, acesta a atras un numar de 9.6 milioane de persoane, in ciuda lucrarilor de renovare. Acum, cel mai vizitat muzeu din lume se pregatește sa puna in vanzare 20.000 de bilete pentru expoziție „Leonardo da Vinci”

- Cantareața suedeza Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta de 17 ani cu cancerul. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fan clubului formației Roxette. In 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticata cu tumoare cerebrala și a urmat…

- Cei mai bogati sase cetateni britanici au la dispozitie echivalentul averii adunate de categoria celor mai saraci locuitori, respectiv 13 milioane de suflete, transmite Mediafax, citat de digi24.ro.

- Google a semnat un acord cu o companie medicala importanta, care ii va furniza acces la informatiile medicale a milioane de americani, anunța romania-actualitati.ro.Citește și: Condamnat pentru tentativa de omor! Cine e, in realitate, barbatul care a fugit din Secția de Poliție Caracal?! IPJ…

- Veste buna pentru pensionari: ar putea primi bonuri de masa in curand. Un nou proiect de lege aflat in dezbatere in Camera Deputatilor prevede acordarea de bonuri de masa pentru aproximativ 4.5 milioane de pensionari. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo „Astfel, in cazul in care biletele…

- Doliu mare in muzica populara romaneasca: Artistul iubit de milioane de romani a murit… Din pacate a facut infarct O veste trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare…