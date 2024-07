Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri in PSD Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a anuntat vineri, dupa sedinta conducerii partidului, ca PSD se reuneste pe 24 august, in Congres, pentru alegerea noii conduceri. Despre candidatura la prezidentiale, Ciolacu a spus ca decizia ii apartine. Candidatul PSD va castiga alegerile…

- Adversarii și criticii partidului de extrema dreapta condus de Marine Le Pen, RN, avertizeaza ca Franța se afla in pragul unei catastrofe politice daca un partid vadit antiimigrație, naționalist și eurosceptic va obține majoritatea in alegerile parlamentare din acest weekend. Pentru alegatorii obișnuiți,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat luni ca o victorie a extremei drepte sau a radicalilor de stanga in alegerile anticipate care vor incepe la finalul lunii ar putea declanșa un „razboi civil”, potrivit Politico.

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala și partidul de extrema stanga Noul Front Popular, ambele favorite in alegerile parlamentare, risca sa aduca un razboi civil in Franța, relateaza The Guardian.

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat ca, in cazul in care liberalii nu merg cu candidatura comuna cu PSD, atunci „candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale” si „se va pune in spatele lui intreaga dreapta romaneasca”, scrie news.ro.„Candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale.…

- Fostul strateg-șef al Casei Albe, Steve Bannon, l-a avertizat pe fostul director adjunct al FBI, Andrew McCabe, ca va fi luat in vizor daca Donald Trump va caștiga alegerile din 2024. „Ar trebui sa fii foarte ingrijorat”, i-a transmis acesta, relateaza duminica Newsweek.

- Fostul presedinte al SUA Donald Trump a promis, miercuri, ca va face „cea mai mare deportare” de migranti din istoria tarii daca se va intoarce la Casa Alba dupa alegerile din 5 noiembrie, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Migrantii „vor distruge tara, nu avem de ales”, susține Trump.

- Opozitia din Venezuela a validat vineri candidatura diplomatului Edmundo Gonzalez Urrutia pentru alegerile prezidentiale din 28 iulie in care se va confrunta cu actualul lider Nicolas Maduro, in locul Mariei Corina Machado, care este neeligibila, informeaza sambata France Presse., potrivit Agerpres.