Stiri pe aceeasi tema

- O bacterie rezistenta la antibiotice, foarte periculoasa pentru oameni și animale, a fost descoperita intr-o psicina din Murighiol, județul Tulcea. In alte piscine au fost probleme cu cantitațile de clor, astfel ca activitatea acestor unitați a fost oprita temporar de comisarii de la Protecția Consumatorilor,…

- O bacterie rezistenta la antibiotice, foarte periculoasa pentru oameni și animale, a fost descoperita intr-o psicina din Murighiol, județul Tulcea. In alte piscine au fost probleme cu cantitațile de clor, astfel ca activitatea acestor unitați a fost oprita temporar de comisarii de la Protecția Consumatorului,…

- O bacterie rezistenta la antibiotice, foarte periculoasa pentru oameni și animale, a fost descoperita intr-o piscina din Murighiol, județul Tulcea. In alte piscine au fost probleme cu cantitațile de clor, astfe...

- O serie de deficiențe au fost constatate de comisarii Comandamentului Delta Dunarii in urma verificarilor efectuate in Murighiol. Potrivit ANPC, au fost aplicate doua amenzi contravenționale, in valoare de 35.000 de lei, la care s-au adaugat masuri de oprire temporara a prestarii serviciilor la piscina…

- Comisarii Comandamentului Delta Dunarii in Murighiol au aplicat doua amenzi contraventionale, in valoare de 35.000 lei, in urma identificarii unor deficiente la piscinele apartinand SC Lacul Violet SRL, informeaza, marti, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). "In urma verificarilor…

- ANPC a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca in urma verificarilor facute de comisarii Comandamentului Delta Dunarii in Murighiol, pe data de 17 august, au fost constatate mai multe deficiente la piscinele apartinand S.C. Lacul Violet S.R.L. Echipele de control au descoperit ca nu erau respectati…

- Comisarii Comandamentului Delta Dunarii in Murighiol au aplicat doua amenzi contraventionale, in valoare de 35.000 lei, in urma identificarii unor deficiente la piscinele apartinand SC Lacul Violet SRL, informeaza, marti, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). "In urma verificarilor…

- Pericol la piscinele din Delta Dunarii! Cel puțin, asta au descoperit comisarii de la Protecția Consumatorului, aflați sub comanda președintelui ANPC, in urma unor controale in Murighiol. Comisarul-șef Sorin Susanu ne-a declarat ca „situația este absolut inacceptabila", dupa ce in apa a fost descoperita…