- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a ordonat fortelor armate sa remedieze "neglijentele" dupa ce Teheranul a recunoscut ca a doborat din greseala un avion ucrainean.El a cerut sa se faca totul posibil "pentru evitarea unui astfel de accident" pe viitor, informeaza news.ro.…

- Momentul de la care a pornit intregul lanț de evenimente care a dus la moartea femeii de 66 ani operata anul trecut la Spitalul Floreasca este intrarea in sala de operații de unul singur a medicului rezident. Ministerul Sanatații a reconstituit evenimentele din decembrie 2019 care au provocat arderea…

- Jurnalista Libertatea Andreea Archip, care a fost in Catania și a aflat povestea curajoșilor care spun „nu” mafiei, a dezbatut acest subiect astazi la "Adriana Nedelea LA FIX"."Acei mafioți pe care ii știm noi din filme, care trageau cu mitraliera pe strada, in stanga și-n dreapta, nu mai exista. Mulți…

- Elizabeth Kindsfater, eleva de 15 ani, din Yekaterinburg, Rusia, a fost injunghiata in piept, in timpul unei altercații violente pe care a avut cu niște adolescenți, scrie The Sun. Fata a reușit sa ajunga acasa, dar nu a vrut sa le spuna parinților ca a fost implicata intr-o altercație sau ca a fost…

- Kate Middleton are o silueta de invidiat la cei 37 de ani. De-a lungul timpului, Ducesa de Cambridge a fot banuita de presa tabloida ca și-ar fi facut intervenții chirurgicale la fața. Un cunoscut medic britanic a susținut ca Ducesa apeleaza la baby botox, pentru a scapa de ridurile nedorite de pe…

- Novak Djokovic (1 ATP, 32 de ani) a cucerit astazi cel de-al 34-lea titlu de Masters al carierei dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața canadianului Denis Shapovalov (20 de ani, 28 ATP), scor 6-3, 6-4. Experiența sarbului a cantarit decisiv in economia meciului cu Shapovalov. Canadianul,…