- O bacterie periculoasa a fost descoperita la Spitalul Universitar din Capitala acolo unde una dintre salile din sectia de obstetrica-ginecologie este inchisa de doua zile. UPDATE 13.20. In urma cu o saptamana au fost recoltate probe din aceasta sala de ginecologie, iar vineri a fost confirmata existența…

- Directorul financiar al Spitalului Universitar de Urgența din Capitala, Liana Saulea, a declarat, pentru agenția de presa MEDIAFAX, ca și-a dat demisia, miercuri, din funcție."Da, mi-am dat demisia. Azi (miercuri -n.r.). Nu vreau sa comentez motivele. Am scris totul in cerere", a declarat,…

- Potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii, va fi verificat modul in care sunt folosite fondurile alocate spitalului de catre minister. "A fost trimis Corpul de Control al ministrului, vor merge si cei de la DSP, la Spitalul Universitar. Va fi verificat modul in care spitalul foloseste…

- Mai multe asistente si infirmiere de la Spitalului Universitar de Urgenta din Capitala au protestat luni dimineata, in curtea unitatii medicale. Cadrele medicale reclama ca nu au materiale sanitare sau de curatenie si ca riscul pentru pacienti de a dezvolta infectii este mare. In plus, protestatarii…

- Decizie de ultim moment în cazul Spitalului Universitar, din Capitala. Angajații sunt puși sa aleaga între tichetele de vacanța și pastrarea sporurilor actuale, anunta Realitatea Tv.