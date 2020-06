Stiri pe aceeasi tema

- O tanara avocata romanca si-a gasit sfarsitul in Franta, la Aix-en-Provence, iar autoritatile franceze au arestat deja un prim suspect. Madalina Sneddon locuia de mai multi ani in Marea Britanie alaturi de sotul ei, un om de afaceri scotian. In urma cu cateva luni, romanca plecase in vizita acasa si…

- Madalina și soțul ei, Craig Sneddon, au petrecut o noapte imbibata in alcool, ei revazandu-se dupa mult timp in care au stat desparțiți din cauza pandemiei de coronavirus chiar i-a prins in diferite colțuri ale continentului. Conform Daily Mail, Craig a inchiriat pentru revederea cu Madalina un apartament…

- Ies la iveala detalii șocante in cazul dispariției micuței Madeleine McCann. Principalul suspect, Christian Brueckner, cunoscut ca pedofil, violator și traficant de droguri, avea o colecție secreta in rulota sa. Anchetatorii germani au facut recent descoperirea.

- Politistul va cere eliberarea conditionata in perioada urmatoare, insa aceste trebuie sa plateasca despagubirile catre familia fostei sotii. Acesta nu a platit nimic pana in prezent, desi a ramas cu toata averea Elodiei Ghinescu. Cristian Cioaca poate cere eliberarea intr-un an, maxim trei…

- Deși cazul Elodiei Ghinescu a fost intens mediatizat pe o perioada de cațiva ani, multe detalii din ancheta au ajuns in spațiul public abia dupa concluzii. Cand procesul era pe rol insa, inainte ca polițistul Cristian Cioaca sa fie condamnat la inchisoare pentru crima, comisarul șef Vasile Viorel, care…

- Ce s-a intamplat cu soprana care a ajuns in coma la spital, dupa ce ar fi cazut pe scari! Ipoteze socante sunt luate in calcul! Procurorii ancheteaza, apropiatii vorbesc, in timp ce sotul și-a angajat deja un avocat și poate deveni principalul suspect de crima.

- In aceste momente, cunoscuta mezzosoprana Maria Macsim Nicoara este la limita dintre viața și moarte, aceasta fiind in coma și starea sa fiind deosebit de grava. Cazul sau reprezinta un real mister, iar sursele Bzi.ro au aflat dezvaluit in exclusivitate ca principalul suspect este soțul acesteia, care…

- O romanca de 39 de ani a fost omorata cu lovituri de cutit de catre sotul sau italian, in fata celor trei copii, cel mai mic in varsta de doi ani. Barbatul a fost arestat si urmeaza sa fie interogat de un magistrat.