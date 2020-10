O avarie la o conducta Apa Nova a generat acumulari de apa in zona accesului din strada Valea Oltului a statiei de metrou Valea Ialomitei, informeaza duminica Metrorex. "Metrorex informeaza ca, din cauza unei avarii la o conducta a furnizorului de utilitati Apa Nova, s-au produs mici acumulari de apa in zona accesului din strada Valea Oltului, a statiei de metrou Valea Ialomitei. In acest moment, angajatii Apa Nova intervin pentru remedierea situatiei", precizeaza sursa citata. Potrivit companiei, trenurile de metrou circula normal. In urma cu cateva zile, pe 1 octombrie, Metrorex anunta ca, in…