- O avarie a Regiei Autonome Judetene de Apa (RAJA) Constanta a lasat fara apa mai multe zone, printre care statiunea Mamaia si Tabara de copii de la Navodari. Initial, compania a precizat ca furnizarea apei potabile ar putea fi reluata luni, in jurul orei 21:00, dar s-a constatat ca defectiunea nu era…

