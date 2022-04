O avarie a lăsat o bună parte din Timișoara fără apă caldă. Problema, remediată parțial O parte dintre timișorenii abonați la Colterm au inceput ziua de vineri fara apa calda la robinete, din cauza unei avarii. „Ca urmare a intervenției echipelor Colterm, pentru eliminarea avariei de pe magistrala de termoficare 2DN 1000, au fost repuse in funcțiune urmatoarele puncte termice: PT 1A, PT 1B, PT 2, PT 3, PT 4, […] Articolul O avarie a lasat o buna parte din Timișoara fara apa calda. Problema, remediata parțial a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

