O avarie a Electocentrale SA Constanta afecteaza mai multi consumatori. Ce zona este vizata

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 28.08.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 186, 187. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 24.08.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice: 139, 140, 142, 145, 146, 147. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 16.08.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 30, 31, 33, 35, 37, 38, 118, 215. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile noastre care asigura distributia…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 22.07.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 86, 160, 247. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile noastre care asigura distributia energiei termice…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 29.06.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 14, 15.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in perimetrul:…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat, in data de 22.06.2018, ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 57, 100, 102, 103, 104, 106, 115, 124.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 21.06.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 59, 72, 73, 74, 75, 125, 126, 127.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 13.06.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic nr. 55. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET Constanta care asigura distributia energiei termice…