- Cel mai mare strat de zapada masurat la o statie meteo din zona montana este de aproape doi metri, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, unde se mentine riscul mare de producere de avalanse, anunta meteorologii sibieni.

- Salvamontistii prahoveni anunta vineri ca, in urma ninsorilor din ultima perioada, stratul de zapada la Varful Omu din Bucegi este de un metru, iar la altitudini mari riscul de producere a unor avalanse este unul insemnat. Turistii sunt sfatuiti sa parcurga doar traseele turistice aflate la baza muntelui.…

- Maxime termice record și cel mai mic strat de zapada la Balea Lac, din ultimii 45 de ani La Balea Lac s-a inregistrat cel mai mic strat de zapada din ultimii 45 de ani, dar și maxime termice record, spun meteorologii. Primele zile din 2023 au adus valori istorice la peste 2.000 de metri altitudine in…

- La peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, la statia meteo Balea Lac, situata in zona turistica cu acelasi nume, primele zile din 2023 au adus valori istorice, fiind inregistrate recorduri de caldura si cel mai mic strat de zapada din ultimii 45 de ani de cand se fac masuratori, potrivit…

- Aproximativ 10 persoane au fost ingropate duminica intr-o avalanșa in zona de schi liber Lech/Zurs din statul austriac Vorarlberg, in vestul Austriei, informeaza Reuters . Avalanșa s-a produs in jurul orei 15.00. (14.00 GMT), a transmis Agenția de Presa din Austria(APA), adaugand ca mai multe elicoptere…