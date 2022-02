Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 15 de Poliție Rurala Vatra Dornei, au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 despre faptul ca o mașina a intrat in transformatorul electric pe raza satului Valea Stanii, din comuna Cirlibaba. Cu ocazia deplasarii la locul evenimentului sesizat, a fost identificat conducatorul…

- O femeie de 52 ani Suceava conducea autoturismul pe strada Calea Unirii iar inainte de o trecere de pietoni a intrat in cloziune fața-spate cu autoturismul condus in aceeași direcție de mers de catre un barbat de 21 de ani din Calafindești. La momentul accidentului cei doi conducatori auto au hotarat…

- In timp ce conducea autoutilitara pe DJ 209D in localitatea Mariței, un localnic de 42 de ani a suprins și accidentat un barbat de 25 de ani care se afla pe partea carosabila, langa o autoutilitara staționata. Din accident a rezultat ranirea barbatului de 25 de ani, care a fost transportat cu ambulanța…

- In timp ce conducea autoutilitara pe strada Vailor din satul Horodniceni, un localnic de 51 de ani a efectuat o manevra de mers inapoi pentru a introduce autoutilitara in curtea unei locuințe, moment in care, in zona porții de acces a acroșat cu partea dreapta spate un minor de 11 ani. Din accident…

- Noul termen pentru finalizarea primului tronson din ruta alternativa Suceava – Botoșani, pe str. Apeductului, este 30 iunie 2022. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu, acesta precizand ca in momentul de fața se lucreaza pe acest tronson intre podul de peste raul Suceava, pana la intersecția cu…

- Sambata in jurul orelor 0300, un barbat de 33 ani din orasul Gura Humorului, in timp ce conducea autoutilitara, pe str. Zimbrului, din orasul Gura Humorului, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un tanar de 25 ani din orasul Gura Humorului. In urma coliziunii, autoutilitara a fost…

- Incendiu in TulceaIn noaptea de luni spre marti, 9 noiembrie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" Tulcea a fost solicitat sa intervina, in jurul orei 03.15, la un incendiu izbucnit la o autoutilitara parcata, in orasul Macin. La fata locului, au fost mobilizati 12 subofiteri din cadrul…