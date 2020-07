Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit in Bulgaria. Un tir care circula dinspre Sofia spre Burgas a intrat pe contrasens si a lovit patru autoturisme care circulau regulamentar, apoi a luat foc. Imaginile de la locul accidentului sunt dramatice.

- Incendiu, la SibioaraPompierii constanteni din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina la un incendiu produs la un utilaj agricol in localitatea Sibioara.De altfel, conform primelor date, incendiul se produce la un utilaj agricol excavator…

- O persoana a murit și alta a fost ranita într-un incident armat ce a avut loc sâmbata seara într-un parc din Louisville (Kentucky) cunoscut drept centrul protestelor fața de uciderea de catre poliției, în martie, a unei femei de culoare, chiar în casa acesteia, transmite…

- Continua violențele in orașul in care a murit George Floyd. O persoana a murit si 11 au fost ranite in urma unui atac armat din Minneapolis, a anuntat duminica Politia, scrie AFP. Imagini difuzate pe Facebook au aratat cel putin o persoana aflata la pamant si alte zeci in jur care cereau ajutor, scrie…

- Garofil Dimcea a mers luni, in jurul pranzului, la fabrica de produse lactate pe care o detine in localitatea Miroslovești. Afaceristul machedon s-a urcat la volanul unei autoutilitare cu care a incercat sa iasa din curtea fabricii. Barbatul nu s-a asigurat, iar ciocnirea cu un TIR care circula…

- Un angajat al Jandarmeriei Romane a murit, sambata, dupa ce s-a electrocutat. Tanarul de 25 de ani ar fi efectutat lucrari cu o bormașina cu un fir neizolat. Trupul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, se arata in comunicatul transmis de IPJ Gorj.„La data de 13 iunie a.c., polițiști…

- Costin Marculescu, cel care a jucat in Liceenii, a fost gasit mort! Marculescu nu mai fusese vazut de mai multe zile, iar vecinii au alertat poliția. Conform unor informații, Costin Marculescu a fost gasit in cada, in stare de putrefacție, dupa ce pompierii au spart ușa. Vecinii spun ca acesta nu a…

- Zece migranți din Siria, care intenționau sa ajunga in Austria, au fost depistați intr-o autoutilitara la un filtru organizat pe autostrada A1, transmite Poliția de Frontiera, in cadrul unui comunicat de pres