Stiri pe aceeasi tema

- Asocierea Tehnostrade-Spedition UMB, controlata de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a depus, la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, o factura pentru lucrarile de constuire a lotului 4 din autostrada Lugoj-Deva. Conform Registrului de Plati al CNAIR, Tehnostrade a facturat…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a reușit o performanța unica in lume, anunța ca autostrazile anunțate inca din anii 2004 s-ar putea finaliza in 2026.

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a reușit o performanța unica in lume, anunța ca autostrazile anunțate inca din anii 2004 s-ar putea finaliza in 2026.

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri si decontarea facturilor restante privind loturile 1 si 2 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia.…

- Romania anului 2018 inseamna si autostrazi virtuale, chiar daca Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Adminstrare a Infrastructurii Rutiere, a anuntat ca in 2017 s-au inaugurat 15 km de autostrada, Institutul National de Statistica anunta ca anul trecut s-a taiat panglica pentru 16…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a finalizat licitația pentru serviciile de cadastru și evaluare exproprierii imobilelor necesare realizarii autostrazii București-Ploiești.

- Daca esti sofer si ai facut cel putin un drum la mare pe Autostrada “Soarelui”, cu siguranta te-ai confruntat cu taxa de pod Fetesti – Cernavoda. Aceasta se plateste inaintea traversarii podului peste Dunare de pe A2, iar valoarea ei variaza in functie de tipul autovehiculului pe care il conduci si…

- "Pe 01.03.2018, Narcis Neaga a fost numit membru in Consiliul de Administratie al CNAIR de catre conducerea Ministerului Transporturilor. Acesta a fost Director General CNAIR in perioada 2012-2015. Din punctul nostru de vedere, perioada in care Narcis Neaga a condus Compania Nationala de Administrare…