Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Autospeciala de pompieri cu mesaje sonore de prevenerire a raspandirii COVID-19, ,, la plimbare” prin Alba Iulia O autospeciala aparținand ISU Alba a fost filmata in aceasta seara de sambata, 14 noiembrie, transmițand mesaje sonore de respectare a masurilor de prevenire a raspandirii…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate in sistem integrat, noi acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri, restaurante, terase, spații publice dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor…

- MISIUNI DESFAȘURATE DE POMPIERII VRANCENI, PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII VIRUSULUI COVID -19, IN JUDEȚUL VRANCEA Avand in vedere faptul ca, la nivel național și județean numarul cazurilor de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19) se afla in continua creștere, echipaje mobile din cadrul Inspectoratului…

- Ieri, 26 octombrie 2020, la Alba Iulia a fost organizata o acțiune de verificare a modului in care sunt respectate normele sanitare de prevenire a raspandirii SARS-COV-2. Polițiștii au fost verificate 33 de societați comerciale, au fost legitimate 123 de persoane și au aplicat 42 de sancțiuni contravenționale,…

- In ultima saptamana, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus, in județul Alba a inregistrat un trend ascendent, bilanțul inregistrand un nou record astazi, 20 octombrie 2020, dupa un numar de 122 cazuri confirmate. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 3591 de persoane…

- Ieri, 14 octombrie 2020, a fost testat personalul care iși desfașoara activitatea in centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilitați din Garbova și beneficiarii ocrotiți in cele 11 unitați de asistența sociala din Abrud și Campeni. Direcția de Sanatate Publica Alba a comunicat faptul…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 8 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 102 de cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 2316 de persoane confirmate pozitiv, 1401 de persoane vindecate și 79 de decese.…

- De la inceputul pandemiei și pana la data de 22 august 2020, in județ s-au inregistrat 999 persoane pozitive, 781 de persoane vindecate și 41 de decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 394 de probe, la DSP. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 54.667. In ultimele 24…