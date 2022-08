Aseara, 30 august, la ora 22.15, polițiștii baimareni au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe bulevardul Independenței. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 38 de ani din municipiu, aflata la volanul unui autoturism, condus dinspre bulevardul Republicii inspre bulevardul Unirii, a intrat in coliziune cu o autospeciala care aparține Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, condusa in aceeași direcție de mers de catre un barbat de 44 de ani din municipiu. Autospeciala se afla in misiune, avand in funcțiune semnalele luminoase. In urma…