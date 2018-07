Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite in urma unui accident grav care s-a petrecut pe DN2A, joi seara, in zona localitatii Tandarei, din judetul Ialomita. In accident au fost implicate cinci autoturisme, sapte persoane fiind ranite. Autoritatile au declansat planul rosu de interventie.

- Accident cu autobuz in Capitala. Mai multe masini parcate au fost lovite. Un autobuz RATB a lovit mai multe masini parcate pe marginea carosabilului, in Sector 4, Bucuresti. Potrivit Romania TV, soferul RATB a pierdut controlul volanului dupa ce a lovit o bordura. Nu a mai putut cotrola autobuzul si…

- Sase masini au fost avariate, sambata, dupa ce soferul unui autobuz al RATB a pierdut controlul autovehicului pe bulevardul Alexandru Obregia din Capitala, informeaza Brigada Rutiera. In urma acestui accident, nu au fost inregistrate victime.

- Patru civili si un politist au fost raniti in urma unui accident rutier petrecut joi pe DN 19 Satu Mare - Oradea, in localitatea satmareana Moftinu Mic, dupa ce o autospeciala neinscriptionata a Politiei a intrat intr-o masina care i-a iesit in fata de pe un drum laturalnic, a declarat pentru AGERPRES…

- "Colegii mei erau in exercitarea atributiilor de servicu, chiar in timpul serviciului. La un moment dat le-a iesit in fata, de pe o strada laturalnica, un autoturism care le-a taiat calea, nu au mai putut evita, au intrat in coliziune cu ei. Din autospeciala noastra, conducatorul auto, un coleg de…

- Accident in aceasta dimineata pe Drumul European 85, la Sinesti, in judetul Ialomita. Un tir si o duba s-au ciocnit frontal si au blocat complet sensul de mers dinspre Capitala spre Buzau.

- Accident cu implicarea unei masini de politie la intersectia strazilor Stefan cel Mare cu strada Armeneasca. Potrivit martorilor, polițistii s-ar fi deplasat cu viteza excesiva și ar fi trecut la culoarea roșie a semaforului, fara a se asigura ca li se cedeaza trecerea.